Die Botanische Sammlung der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg besticht durch die Schönheit ihrer einzelnen Objekte. Der ehemalige Technische Leiter des Botanischen Gartens, Jakob Stiglmayr, hat im vergangenen Jahr viele dieser einmaligen Sammlungsstücke instandgesetzt, gepflegt und neu geordnet.

Ein großer Teil der Sammlung besteht laut einer Pressemitteilung des Botanischen Gartens aus getrocknetem Pflanzenmaterial, das entweder in zylindrischen Glasgefäßen oder in Schaukästen aufbewahrt wird. Neben einzelnen Exemplaren, die als gesamte Pflanze erhalten sind, gibt es umfangreiche Kollektionen von Samen, Früchten und Fasern. Die Holzsammlung des Botanischen Gartens umfasst Stammstücke mit Rinde, Längs- und Querschnitte und ein großes Holzherbarium. Viele Pflanzenteile wurden auch als Feuchtpräparate konserviert, um ihre Anschaulichkeit in dreidimensionaler Form zu erhalten.

Während einige dieser Exemplare Verwendung in der Lehre fanden, dürfte bei der Auswahl auch der Zufall und eine Vorliebe für botanische Kuriositäten eine große Rolle gespielt haben. Am Samstag, 18. November um 14.30 Uhr, haben Besucher die Gelegenheit, die sonst nicht zugängliche Sammlung bei einer Führung kennenzulernen. Die Führung ist kostenlos. Treffpunkt ist am Eingang zu den Gewächshäusern. red