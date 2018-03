Bosch Rexroth errichtet neues Bürogebäude

Die Firma Bosch Rexroth baut ihren Standort in Augsfeld aus. Mit einem symbolischen Spatenstich fiel dieser Tage der Startschuss für den Neubau eines dreigeschossigen Gebäudes, in dem neben einer neuen Kantine auch Büro- und Besprechungsräume entstehen sollen, wie das Unternehmen mitteilte. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für April 2019 geplant. Die Kosten für das Bauvorhaben belaufen sich laut Firma auf einen mittleren einstelligen Millionen-Euro-Betrag.



Zusätzlicher Bedarf

"Mit dem Neubau investiert Bosch Rexroth in unseren Standort und in dessen Zukunft", sagt Guido von Killisch-Horn, Technischer Werkleiter in Augsfeld und Projektleiter des Bauherrn. Das neue Gebäude trägt dem zusätzlichen Bedarf an Büroflächen Rechnung, der durch die Integration der Logistik ins Werk entstanden ist. Ebenfalls Teil des Standortkonzepts ist die neue Kantine für die mehr als 450 Mitarbeiter des Werkes.

Das neue Kantinen- und Bürogebäude entsteht auf dem Werksgelände in zentraler Lage zwischen der Pforte und dem Versandhof und ist somit für Mitarbeiter wie Besucher leicht zugänglich. Nach Fertigstellung wird es rund 2000 Quadratmeter Nutzfläche bieten. "Wir wollen für unsere Mitarbeiter eine attraktive Arbeitsumgebung schaffen, die Kreativität und Teamarbeit fördert", ergänzt Rainer Schäfer, kaufmännischer Werkleiter in Augsfeld.

Im Erdgeschoss sind neben der Kantine auch Besprechungsräume zu finden. Die Büroräume, die später Platz für 70 Mitarbeiter bieten, entstehen im ersten und zweiten Obergeschoss. Die jetzige Kantine wird nach einer umfangreichen Umgestaltung in Zukunft als Technikgebäude genutzt. red