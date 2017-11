Boom firmte in drei Orten

Drei Pontifikalgottesdienste zur Firmung feierte Weihbischof Ulrich Boom gestern im katholischen Dekanat Haßberge. In Stettfeld, Eltmann und Untersteinbach spendete er insgesamt 116 jungen Menschen das Sakrament der Firmung.

Gegenüber den Firmlingen betonte der Weihbischof, wie viel Sicherheit es einem Gläubigen gibt, Gott in seinem Rücken zu wissen. Gott nehme jeden an, wie er sei, man müsse nicht alles wissen und können, nur ein offenes Herz haben. "Gott hat uns das in der Taufe zugesagt, ihr stimmt heute aus eigener Überzeugung zu, ihr sagt Amen zur Freundschaft mit Gott." Der Weihbischof ermutigte die Firmlinge, zuversichtlich ins Leben zu gehen. "Auch wenn mein Leben in Trümmer fällt, lässt mich Gott nie fallen", sicherte der Weihbischof zu. sw