Bommel rettet das Fest

Um die Zeit bis zum Abend zu verkürzen, besucht Bommel am Weihnachtstag ihre Nachbarn. Doch was ist das? Gisela Grille hat sich erkältet und kann nicht singen, Frau Marienkäfers Kekse sind angebrannt und Pastor Fliege hat keine Idee für die Weihnachtsansprache. Und nun? Selin Gärtner wird am Freitag, 24. November, in der Kinderbücherei (Herrngasse 17) aus dem Bilderbuch "Die kleine Hummel Bommel feiert Weihnachten" vorlesen. Eingeladen sind Kinder im Alter von fünf bis 8 Jahren. Danach werden Sternen-Klammern gebastelt. Kostenfreie Eintrittskarten sind ab Dienstag, 14. November, in der Kinderabteilung der Stadtbücherei (Herrngasse 17) erhältlich. Bitte dort anmelden. red