Zu einer Reise in die jüngere Vergangenheit lädt der Verein für Heimatgeschichte in Eltmann am Palmsonntag, 25. März, um 15 Uhr ein. Inhaltlich geht es um "Bomben, Bunker, Brückensprengung". In einem Luftschutzkeller berichten Zeitzeugen von ihren Erfahrungen in der Zeit des Zweiten Weltkriegs.

Im vergangenen Jahr startete der Verein für Heimatgeschichte die Reihe "Heimatgeschichte für Einsteiger", die mit diesem Angebot fortgesetzt wird. Der Verein möchte an diesem Sonntag an die Zeit des Zweiten Weltkriegs erinnern. Zwei Zeitzeugen berichten über die Bedeutung der Eltmanner Felsenkeller in der Schlosssteige und ihre Erfahrungen während der Luftangriffe.

Wegen der beengten Räumlichkeiten im Felsenkeller ist die Teilnehmerzahl auf 40 Personen begrenzt. Eine verbindliche Anmeldung ist bis zum morgigen Freitag im Ritz, Telefonnummer 09522/89970, unbedingt erforderlich. Warme Kleidung wird empfohlen, die Teilnahmegebühr beläuft sich auf vier Euro.

Der Verein weist darauf hin, dass der Vortrag für Kinder eher ungeeignet ist, weil die Atmosphäre möglichst realitätsnah gestaltet werden soll. sw