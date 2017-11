Bollow/Schübel nicht zu schlagen

Gute Laune und viele spannende Spiele boten die Teilnehmer der 6. Beachvolleyball- Stadtmeisterschaft auf dem Gelände des Kaspar-Zeuß-Gymnasiums. Im Finale setzte sich das Team Bollow/Schübel gegen ihre langjährigen Gegner Apel/ Zimmermann durch. Für beide war es der vierte Sieg in den letzten fünf Jahren.

Die Startplätze waren erneut in Windeseile vergeben, und so trafen sich zwölf Mannschaften, um den neuen Beachvolleyball- Stadtmeister zu ermitteln. Das Teilnehmerfeld bestand aus reinen Herren- und Damen- sowie Mixed-Teams unterschiedlichster Leistungsklassen, vom Hobbyspieler bis zum aktiven Vereinsspieler. Besonders erfreulich war dabei die Vielzahl an jugendlichen Teilnehmern und Familienteams.

In der Vorrunde spielten je sechs Mannschaften in zwei Gruppen um die Qualifikanten für das Halbfinale. Die Favoriten wurden ihrer Rolle gerecht, und so wurden die Vorjahressieger Simon/Ackermann und die letztjährigen Finalisten Bollow/ Schübel ungeschlagen Gruppensieger. Komplettiert wurde das Halbfinale durch die Paarung Ammon/Wolf und Apel/Zimmermann, die sich in ihren Gruppen verdient den zweiten Platz sicherten.



Halbfinale

Im ersten Halbfinale trafen die beiden stärksten Herrenmannschaften des Turniers aufeinander. Im Duell Simon/ Ackermann gegen Apel/Zimmermann wurde unerbittlich um den Einzug ins Finale gekämpft. In drei Sätzen setzten sich am Ende Apel/Zimmermann durch und besiegte den Titelverteidiger dank einer herausragenden kämpferischen Leistung mit 2:1.

Das zweite Halbfinale wurde dann zu einem vereinsinternen Duell der TS Kronach, in dem die beiden stärksten Mixed-Mannschaften des Turniers aufeinander trafen. Das erfahrenere Team Bollow/Schübel setzte sich letztlich mit 2:0 durch und zog erneut ins Finale ein. Insbesondere der zweite Satz verlief äußerst spannend und wurde nur knapp mit 16:14 gewonnen.



Endspiel

Im Finale kam es somit zu einer Neuauflage des Gruppenspiels vom Vormittag, das Bollow/Schübel klar für sich entschieden hatten. Diese erwischten auch den besseren Beginn, konnten sich durch gute Aufschläge und fehlerfreies Spiel schnell einen Vorsprung erspielen und den ersten Satz klar mit 15:9 gewinnen. Im zweiten Satz warfen die Stockheimer Apel/ Zimmermann nochmals alles in die Waagschale und gestalteten das Ergebnis offen. Beim Stand von 13:13 erzielten Bollow/ Schübel die fehlenden zwei Punkte zum Spielgewinn und kürten sich zum neuen Beachvolleyball-Stadtmeister.

Das kleine Finale um Platz 3 gewannen Simon/Ackermann knapp mit 21:18 gegen Ammon/Wolf.

Bei der Siegerehrung gratulierte Organisator Jan Bollow (TS Kronach) den Teilnehmern und verteilte an alle Mannschaften Sachpreise. Ein großer Dank galt allen Unterstützern des Turniers, der Stadt Kronach und insbesondere dem Kaspar-Zeuß-Gymnasium, die der Turnerschaft Kronach das Feld zur Verfügung gestellt hatte. Das durchweg positive Feedback aller Teilnehmer nahm die TS Kronach zum Anlass, auch im nächsten Jahr wieder die Stadtmeisterschaft auszurichten.

Endstand: 1. Bollow/Schübel, 2. Apel/Zimmermann, 3. Simon /Ackermann, 4. Ammon/Wolf, 5. Treichel/Wich-Heiter, 6. Schlick/Jungkunz, 7. Ammon/ Schmidt, 8. Kremer/Kremer, 9. Pfadenhauer/Schmidt, 10. Ludwig/Schnappauf, 11. Steidl/ Steidl, 12. Schmidt/Schmidt. bo