Böse Überraschung zum Geburtstag

Am Mittwoch gegen 23.15 Uhr wollte eine Frau aus Baiersdorf von der OMV- Tankstelle aus kommend in den Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah sie einen Seatfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Er konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stieß mit der Fahrzeugfront gegen die linke Seite des Hyundai. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 4000 Euro. Der Unfallverursacherin wird das Unfalldatum wohl noch lang in Erinnerung bleiben, denn sie hat am Unfalltag Geburtstag. Allerdings blieb ihr die Anzeige wegen Vorfahrtsverletzung nicht erspart.