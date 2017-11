Böhmischer Abend der Stettfelder Blasmusik

Einen Böhmischen Abend veranstaltet die Stettfelder Blasmusik am Samstag, 25. November, ab 19.30 Uhr im Oberaurach-Zentrum in Trossenfurt, Am Sportzentrum 6. Der Eintrittspreis beträgt neun Euro. Eine Karten-Vorreservierung ist ab sofort unter der Telefonnummer 09522/7592 oder per E-Mail an reservierung@stettfelder-blasmusik.de möglich. Foto: privat