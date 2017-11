Bodenfräse aus Scheune gestohlen

Den an einen Feldweg grenzenden Weidezaun schnitten Unbekannte zwischen 20. Oktober und 4. November auf, um so auf ein Flur-grundstück zu gelangen. Aus der dortigen Feldscheune ließen die Einbrecher dann eine rot-metallic farbene Bodenfräse ISEKI/KC im Wert von circa 350 Euro mitgehen. Der am Zaun angerichtete Schaden wird auf circa 100 Euro geschätzt. pol