Sobald in Franken die ersten Blätter fallen, steigt die Vorfreude auf die Bockbieranstiche in Bamberg und dem Landkreis - und das hat Tradition. Bereits im Mittelalter wurde das Starkbier getrunken, genannt wurde es zu dieser Zeit aber noch "Fastenstarkbier". Mit dem Getränk sollten die Mönche ihre Kraft in der Fastenzeit erhalten. Bockbier ist stärker, hat einen hohen Alkoholgehalt von 6,5 bis 7,5 Prozent und macht somit betrunkener.

Am heutigen Freitag geht es mit den ersten Anstichen im Landkreis los, eine Woche später folgen Brauereien in der Stadt. Hier gibt es einen Überblick über die Bockbieranstiche in der Region, soweit diese öffentlich bekannt sind. Absolute Vollständigkeit kann freilich nicht garantiert werden.



Acht Anstiche in der Stadt

Donnerstag, 5. Oktober, 16 - 23 Uhr: Brauerei Schlenkerla (Dominikanerstraße 6)

Freitag, 6. Oktober, 16.30 - 23 Uhr: Brauerei Keesmann (Wunderburg 5)

Freitag, 13. Oktober, 18 - 23 Uhr: Brauerei Mahr (Wunderburg 10); Weißbierhaus Bamberg (Obere Königsstraße 38)

Freitag, 20. Oktober, 17 - 23 Uhr: Brauerei Klosterbräu (Obere Mühlbrücke 1 - 3)

Donnerstag, 26. Oktober, 15 - 23 Uhr: Brauerei Fässla (Obere Königstraße 19 - 21)

Donnerstag, 23. November, 16 - 23 Uhr: Brauerei Greifenklau (Laurenziplatz 20)

Donnerstag, 30. November, 17 - 23 Uhr: Brauerei Ambräusianum (Dominikanerstraße 10)



35 Termine im Landkreis

Freitag, 29. September, 17 - 23 Uhr: Brauerei Göller (Scheßlitzer Straße 7, Drosendorf); 18 - 23 Uhr: Schlossbrauerei Reckendorf (Mühlweg 16, Reckendorf), Brauerei Diller (Am Kreuzberg, Dörfleins)

Samstag, 30. September, 16 - 23 Uhr: Gambrinus Keller (Weinbergstraße, Unterhaid)

Sonntag, 1. Oktober, 12 - 23 Uhr: Brauerei Will (Schederndorf 19, Stadelhofen)

Dienstag, 3. Oktober, 12 - 23 Uhr: Brauerei Müller (Lange Straße 2, Reundorf)

Freitag, 6. Oktober, 15 - 23 Uhr: Brauerei Knoblach (Kremmeldorfer Straße 1, Litzendorf); 16 - 23 Uhr: Brauerei Schuhmann (Rothofweg 8, Bischberg); 20 - 23 Uhr: Brauerei Löwenbräu (Marktstraße 8, Buttenheim);

Samstag, 7. Oktober, 17 - 23 Uhr: Brauerei Hartmann (Fränkische-Schweiz-Straße 26)

Samstag, 13. Oktober, 11 - 23 Uhr: Brauerei Kundmüller (Weiher 13, Viereth); 17 - 23 Uhr: Brauerei Fischer (Freudeneck 2, Rattelsdorf)

Sonntag, 14. Oktober, 11 - 23 Uhr: Brauerei Kundmüller (Weiher 13, Viereth); 15 - 23 Uhr: Brauerei Höhn (Hauptstraße 11, Memmelsdorf); 17 - 22 Uhr: Brauerei Binkert (Westring 5, Breitengüßbach)

Freitag, 20. Oktober, 16 - 23 Uhr: Brauerei Dremel (Hauptstraße 21, Wattendorf)

Samstag, 21. Oktober, 10 - 23 Uhr: Brauerei Höhn (Hauptstraße 11, Memmelsdorf); 16 - 23 Uhr: Brauerei Dremel (Hauptstraße 21, Wattendorf); 18 - 23 Uhr: Brauerei Ott (Oberleinleiter 6, Heiligenstadt); 19 - 23 Uhr: Brauerei St. Georgen (Marktstraße 12, Buttenheim)

Freitag, 27. Oktober, 19 - 23 Uhr: Brauerei Sonnenbräu (Zaugendorfer Straße 4, Rattelsdorf)

Sa.-Mo., 28. - 30. Oktober, 17 - 23 Uhr: Brauerei Schwan (Hauptstraße 16, Burgebrach)

Dienstag, 31. Oktober, 16 - 23 Uhr: Brauerei Hübner (Steinfeld 69, Stadelhofen), 17 - 23 Uhr: Drei Kronen Bräu (Hauptstraße 19, Memmelsdorf)

Freitag, 3. November, 18 - 23 Uhr: Brauerei Kraus (Luitpoldstraße 11, Hirschaid)

Samstag, 4. November, 11 - 23 Uhr: Brauerei Will (Schederndorf 19, Stadelhofen); 18 - 23 Uhr: Brauerei Wagner (Hauptstraße 15, Kemmern), Brauerei Beck (Steigerwaldstraße 8, Lisberg)

Freitag, 10. November, 17 - 23 Uhr: Brauerei Hummel (Lindenstraße 9, Memmelsdorf)

Samstag, 11. November, 19 - 23 Uhr: Brauerei Reh (Ellertalstraße 36, Litzendorf)

Freitag, 17. November, 18 - 23 Uhr: Brauerei Wagner (Hauptstraße 15, Kemmern)

Mittwoch, 22. November, 19 - 23 Uhr: Brauerei Grasser (Huppendorf 25, Königsfeld)

Freitag, 24. November, 19 - 23 Uhr: Brauerei Hennemann (Sambach 33, Pommersfelden)

Samstag, 2. Dezember, 16 - 23 Uhr: Hausbrauerei Stegaurach (Ruhlstraße 6, Stegaurach)

Freitag, 15. Dezember, 16 - 23 Uhr: Brauerei Zehendner (Mönchsambach 18, Burgebrach)