BN verschiebt sein Monatstreffen

Das für den heutigen Mittwoch vorgesehene monatliche Treffen des Bundes Naturschutz Ebern wird auf Mittwoch, 28. März, verschoben. Stattdessen besucht der BN heute den Vortrag von Herbert Barthel zum weiteren Verlauf des Rückbaus des Atomkraftwerkes Grafenrheinfeld. Der Vortrag des BN-Energiereferenten findet ab 19.30 Uhr in der Stadiongaststätte in Haßfurt statt. Die Abfahrt ist in Fahrgemeinschaften um 19 Uhr am Realschul-Parkplatz in Ebern. red