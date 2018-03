BN-Mitglieder haben unzählige Stunden in den Erhalt der Natur investiert

Der Bund Naturschutz zieht trotz mancher Rückschläge insgesamt eine positive "Grüne Bilanz" für das Jahr 2017. Immer mehr Menschen setzen sich aktiv für die Bewahrung von Bayerns Lebensgrundlagen Boden, Luft und Wasser sowie für die Rettung bedrohter Tiere und Pflanzen in ihrer Heimat ein, heißt es in einer Mitteilung des BN. In den rund 600 Orts- und Kreisgruppen wurden von den ehrenamtlich Aktiven in ihrer Freizeit über eine Million kostenlose Arbeitsstunden für den Schutz der Natur geleistet.

Auch für den Regierungsbezirk Unterfranken mit seinen neun Kreisgruppen stellt sich die Bilanz 2017 trotz einiger Verluste an Natur und Landschaft durchaus positiv dar: "Wir erleben zunehmende Unterstützung bei unserem Einsatz für die Natur und einen nachhaltigen Lebensstil", freut sich der stellvertretende BN-Landesvorsitzende Sebastian Schönauer. Freuen konnte sich der BN in Unterfranken über gestiegene Mitgliederzahlen. Der BN ist 2017 in Unterfranken auf 23 624 Mitglieder und Förderer angewachsen - somit um über 3,6 Prozent.



Ehrungen

Feiern konnte der BN in Unterfranken zudem die Ehrung verdienter Aktiver für ihr Engagement im Naturschutz. Mit der Verleihung des Deutschen Umweltpreises an den BN-Artenschutzreferenten Kai Frobel und an Hubert Weiger durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wurde das vom Bund Naturschutz initiierte Naturschutzprojekt "Grünes Band" ausgezeichnet. Franz Zang (1. Vorsitzender der Kreisgruppe Bad Kissingen) erhielt im vergangenen Jahr das Bundesverdienstkreuz aus der Hand von Landrat Thomas Bold. Umweltministerin Ulrike Scharf verlieh den "Grünen Engel" an Alfred Dill aus Karlstadt. Stefan Mohr aus Kreuzwertheim (Silber) und Erich Perchermeier (ehemaliger Kreisgruppenvorsitzender) aus Martktheidenfeld (Gold) wurden mit der Verdienstnadel des Landkreises Main-Spessart geehrt.

Alle BN-Kreisgruppen in Unterfranken, aber auch viele Ortsgruppen, haben mit großem Einsatz zur Erhaltung der Kulturlandschaft und für die Sicherung der Lebensraumqualität in Städten und Dörfern beigetragen. In vielen tausend ehrenamtlichen Arbeitsstunden wurden Halbtrockenrasen und Schilfbestände gemäht, Hecken und (Obst-)Bäume gepflanzt, Streuobstwiesen und Gewässer gepflegt. Alleine in der Kreisgruppe Bad Kissingen waren während der alljährlichen Amphibienwanderung 50 Personen ehrenamtlich im Einsatz.

Besonders erfreulich sei dabei gewesen: ? der Ankauf eines 3,5 Hektar großen Tagfalter-, Fledermaus- und Orchideenlebensraumes bei Schönarts durch die Kreisgruppe Main-Spessart, die Unterstützung des Projektes "Ackerwildkräuter für Bayerns Kulturlandschaft" durch die Kreisgruppe Bad Kissingen (Einsaat & Betreuung am Sinnberggarten) sowie die Initiative der Kreisgruppe Schweinfurt für eine Veranstaltungsreihe zur Intensivierung des Fledermausschutzes und ihr Einsatz für einen wirksamen Schutz des städtischen Baumbestandes.

Viele BN-Gruppen beteiligten sich aktiv an Initiativen zur Erhöhung des Blütenreichtums, zum Beispiel die Kreisgruppe Rhön-Grabfeld durch Mitarbeit am Pilotprojekt "Blühende Energiepflanzen" und die Kreisgruppe Schweinfurt mit ihrer Initiative "Pflanzen Sie eine Bienenoase". Gerade in Unterfranken wurde im vergangenen Jahr das ebenso umfassende wie vielfältige Umweltbildungsangebot der Kreis- und Ortsgruppen sowie des Ökohauses in Würzburg genutzt. Als erfolgreiches Beispiel nannte der BN in seiner Mitteilung unter anderem auch die überaus positive Publikumsresonanz auf die neue Aussichtsplattform ("Biberkelle") für den Biberlehrpfad im Sinntal (Kreis-gruppe Bad Kissingen). red