BMW war offenbar im Weg

Ein in der Jahnstraße geparkter schwarzer 1er BMW wurde in der Zeit von Sonntag, 21 Uhr, bis Montag, 8.30 Uhr, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen.