BMW-Fahrer türmt in der Nacht

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat sich in Baiersdorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) in der Zeit von 22 bis 8 Uhr in der Industriestraße ein Verkehrsunfall ereignete, bei dem der Unfallverursacher flüchtete. Beim Unfall wurden mehrere Gartenzaunpfosten sowie ein Metallgartentor beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. An der Unfallstelle wurden mehrere Fahrzeugteile aufgefunden, die auf einen BMW hindeuten. Die weiteren Ermittlungen übernehmen die Unfallfluchtfahnder der Verkehrspolizei Erlangen. pol