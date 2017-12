BMW-Fahrer demoliert einen Bauzaun

Einen lauten Knall hörte am Montag gegen 9.25 Uhr ein 46-Jähriger "In der Au" und beobachtete anschließend einen blauen BMW, der mit durchdrehenden Reifen schnell davonfuhr. An der Stelle, von der das Auto weggefahren war, wurden fünf Bauzaunfelder im Wert von rund 400 Euro beschädigt und umgeworfen. Die Polizei sucht Zeugen.