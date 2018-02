Blutspuren am Tatort

Im Zeitraum zwischen 22.15 und 23 Uhr hörte am Montag die 92-Jährige Eigentümerin eines Anwesens am Marktplatz einen lauten Schlag. Am Dienstag wurde dann nach Angaben der Polizei festgestellt, dass die Glasschiebetür eines leerstehenden Ausstellungsraumes eingeschlagen war. Der Schaden beträgt rund 500 Euro.

Am Tatort hielten sich in letzter Zeit immer wieder Jugendliche auf, die von der Geschädigten weggeschickt worden sind.



Möglicherweise verletzt

Aufgrund vorgefundener Blutspuren kann davon ausgegangen werden, dass sich der bislang unbekannte Täter möglicherweise verletzt hat. Täterhinweise nimmt die PI Ebermannstadt, Tel. 09194/7388-0 entgegen. red