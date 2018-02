Blutspenden im Landkreis

Gerade mit Blick auf die bevorstehenden Faschingsveranstaltungen, mit denen die angebotenen Blutspendetermine jedes Jahr in Konkurrenz treten, ist es sinnvoll, auch ans Blutspenden zu denken. Die Blutspender können sich mit dem guten Gefühl, auch ein Lebensretter zu sein, ins bunte Treiben stürzen. Das Rote Kreuz hat für den Landkreis Haßberge eine Reihe von neuen Blutspendenterminen für den Februar angesetzt.

Ebern: am Freitag, 9. Februar, von 16 bis 20.30 Uhr im Rot-Kreuz-Haus.

Hofheim: am Montag, 12. Februar, von 16 bis 20.30 Uhr im Rot-Kreuz-Haus.

Haßfurt: am Dienstag, 13. Februar, von 15 bis 20.30 Uhr im Rot-Kreuz-Haus.

Zeil: am Mittwoch, 21. Februar, von 16.30 bis 20.30 Uhr in der Mittelschule.

Untermerzbach: am Montag, 26. Februar, von 17 bis 21 Uhr im Feuerwehrhaus.

Aidhausen: am Dienstag, 27. Februar, von 18 bis 20.30 Uhr in der Grundschule. red