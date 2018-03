Blutspenden im April im Landkreis

Die Grippewelle erweist sich in diesem Jahr als sehr hartnäckig in Bayern. Sie forderte laut dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bisher knapp 28 500 Krankheitsfälle im Freistaat, über 10 000 mehr als zur gleichen Zeit im Vorjahr. Und jetzt sind die Osterferien.



Terminübersicht für den April

Anhaltende Krankheiten wie die Grippe und Ferienzeit haben auch Auswirkungen auf die Blutspende: Zahlreiche Spenderliegen bleiben leer. Deshalb appelliert das Bayerische Rote Kreuz, Blut zu spenden, und bietet deshalb im Landkreis Haßberge Termine für den kommenden Monat an. Es gilt der folgende Zeitplan:

Ebern: am Freitag, 6. April, von 16 bis 20.30 Uhr im Rot-Kreuz-Haus

Hofheim: am Montag, 9. April, von 16 bis 20.30 Uhr im Rot-Kreuz-Haus

Haßfurt: am Dienstag, 10. April, von 15 bis 20.30 Uhr im Rot-Kreuz-Haus

Kirchlauter: am Freitag, 13. April, von 17 bis 20.30 Uhr im Gemeindezentrum

Pfarrweisach: am Dienstag, 17. April, von 17.30 bis 20 Uhr im Pfarrsaal

Burgpreppach: am Mittwoch, 25. April, von 18 bis 20.30 Uhr im Sportheim

Knetzgau: am Freitag, 27. April, von 17 bis 20 Uhr in der Dreiberg-Schule

Untersteinbach: am Montag, 30. April, von 17 bis 20 Uhr in der Grundschule red