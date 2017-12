Blutproben waren fällig

Bei einer Verkehrskontrolle wurden bei einem 35-jährigen Pkw-Fahrer am Freitag kurz nach 23 Uhr in Knetzgau eindeutige Merkmale auf Drogenkonsum festgestellt. Er musste zu einer Blutprobe. Das gleiche Schicksal widerfuhr einem anderen Autofahrer. Drogentypische Ausfallerscheinungen stellte eine Polizeistreife am frühen Samstagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle in Knetzgau fest. Der Fahrer des Pkw wurde mit zur Dienststelle genommen und musste eine Blutprobe abgeben.