BLSV-Kreistag stellt die Weichen, um fit für die Zukunft zu sein

Mit der Neuwahl der Vorstandschaft sind am Samstag beim ordentlichen Kreistag des Bayerlischen Landessportverbandes (BLSV) auch die Weichen für die Entwicklung in den kommenden fünf Jahren im Sportkreis Lichtenfels gestellt worden. Intensiv beschäftigten sich dabei die Verbandsvertreter auch mit den kommenden Aufgaben in den Vereinen, die unter der Prämisse "Fit für die Zukunft" standen.

In der TSV-Turnhalle Marktzeuln begrüßte Kreisvorsitzender Hans-Peter Dentsch mit Günther Jackl im Auftrage des BLSV-Präsidiums und Petra Niechziol vom TSV Marktzeuln die Teilnehmer. Beim Totengedenken erinnerte Dentsch stellvertretend an das Ableben von Hubert Adler.

Dentsch betonte hinsichtlich des Kreistags-Mottos: "Alle Träger der sportlichen Betätigungen, insbesondere die Vereine, bleiben vom gesellschaftlichen Wandel nicht verschont, müssen sich den Herausforderungen stellen und neue Impulse setzen." Eine wesentliche Aufgabe sei dabei, dem Bewegungsmangel bei den Kindern und Jugendlichen entgegenzuwirken. Nicht von ungefähr werde deshalb vom Bayerischen Landessportverband auch die Forderung nach einer Erhöhung der Sportstunden im Unterrichtsplan erhoben.



Dentsch: Vereine müssen agieren

Die Sportvereine ermutigte Dentsch, nicht nur zu reagieren, sondern vor allem zu agieren, wobei auch der BLSV mithelfen werde. Allen Städten, Gemeinden und dem Landkreis dankte der Vorsitzende für die Sportförderung.

Das vielfältige Sportangebot würdigte Landrat Christian Meißner (CSU), der es als wichtig empfand, dass die Politiker stets im Dialog mit den verantwortlichen Vereinsvertretern bleiben, denn gerade auf deren Schultern ruhe eine Menge ehrenamtliche Arbeit. "Vieles nimmt mittlerweile die Gesellschaft als eine Selbstverständlichkeit hin", mahnte Meißner und lobte die mit viel Leidenschaft erfüllte Tätigkeit für Kinder, Jugendliche und den Sport. Der Landrat ermutigte alle, weiter mit dazu beizutragen, dass diese Sportvielfalt erhalten bleibt, denn gerade viel junge Menschen finden in den Vereinen eine Heimat, erleben Kameradschaft und lernen soziales Verhalten.



Sonderförderprogramm

Die verantwortlichen Kommunalpolitiker wissen sehr wohl, welche Vereinsarbeit vor Ort verrichtet werde und wie viel ehrenamtliche Zeit hinter alldem stecke, bestätigte Landtagsabgeordnete Susann Biedefeld (SPD) den Sportbegeisterten. Sie wies an dieser Stelle darauf hin, dass bei den gegenwärtigen Haushaltsberatungen im Bayerischen Landtag von ihrer Fraktion auch ein Sonderförderprogramm für die strukturschwachen Gebiete angeregt wurde, um denjenigen Vereinen Unterstützung zu geben, die Sportanlagen und Vereinsheime selbst betreiben oder deren Kosten tragen müssen.

Der Marktzeulner Bürgermeister Gregor Friedlein-Zech sieht die Vereine "als einen Stabilitätsanker der Demokratie".

Dem Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden Hans-Peter Dentsch war zu entnehmen, dass in 103 Vereinen derzeit 23 277 Mitglieder angeschlossen sind. Wenn allerdings die Landkreisbevölkerung um drei Prozent gesunken sei und ein Mitgliederschwund im gleichen Zeitraum von rund sechs Prozent registriert werden musste, dann kann dies nicht einzig und alleine auf die Bevölkerungsentwicklung zurückgeführt werden; deshalb kann nur eine gewisse "Vereinsmüdigkeit" der jüngeren Landkreisbevölkerung angenommen werden.



Vielfältige Angebote

Der BLSV, auch im Kreisverband Lichtenfels, sehe es als eine seiner wesentlichen Aufgaben, dem Bewegungsmangel entgegenzuwirken, und biete interessante Veranstaltungen und Vorträge an. Als gelungen bezeichnete er Themenbereiche wie "Kids in Bewegung" mit dem Landkreis Lichtenfels, die Aktion "Franken aktiv" und Bewegungsfeste für Schulkinder, an denen in Altenkunstadt und Bad Staffelstein 41 Schulklassen mit 1043 Kinder teilgenommen haben. Der Sport in der Schule werde weiter als wichtig angesehen. In der neu gegründeten "Zukunftswerkstatt" sei er ebenfalls Mitglied und in diesem Gremium befassen sich die Verantwortlichen intensiv mit Verbesserungsmöglichkeiten bei der Verbandsarbeit. Dentsch appellierte an alle Vereinsvertreter, junge Leute in die Vereinsarbeit mit einzubinden und mit attraktiven Angeboten einer breiten Bevölkerungsschicht sportliche Betätigungsmöglichkeiten zu bieten, damit sie fit für die Zukunft sind. Der BLSV ist dabei stets bereit, zu unterstützen, und fungiert nicht nur als Nothelfer.

Die Kreisfrauenreferentin Helga Fischer zeigte auf, dass es ein breite Palette an sportlichen Möglichkeiten auch für die Frauen gibt, wogegen Wolfgang Gerhard es als sein Anliegen sah, vor allem ältere Menschen anzusprechen und zu sportlichen Betätigungen zu motivieren.



739 Sportabzeichen abgelegt

Auf eine erfreuliche Entwicklung verwies Jörg Partheymüller, denn 2016 wurden 739 Sportabzeichen abgelegt, was im Gegensatz zu den Vorjahren eine deutliche Steigerung bedeutete.

Schatzmeister Josef Stark zeigte danach eine grundsolide Finanzlage im Sportkreis Lichtenfels auf. Die Versammlung erteilte der gesamten Vorstandschaft eine einstimmige Entlastung.

Dank sagte Dentsch denjenigen Mitgliedern der Kreisvorstandschaft, die sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatten, und überreichte als kleine Anerkennung an Monika Reinlein, Josef Stark und Dr. Alfred Thieret ein Präsent.

Die Neuwahlen gingen danach reibungslos vonstatten.