Blick in die Werkstatt

Alle 14 Tage steht Karl-Heinz Ludwig stolz im Weltladen hinter der Kassentheke, scannt die von den Kunden ausgesuchten Waren in den Computer ein und kassiert. In seinem anderen Beruf in der Hammelburger Lebenshilfe-Werkstatt bedient er unter anderem eine Metallsäge, mit der er Eisenwinkel ablängt. Um Karl-Heinz' anderen Arbeitsplatz und das dazu gehörige Umfeld kennenzulernen, wurden seine Weltladen-Kollegen zu einer Besichtigung der Werkstätte eingeladen.

Werkstattleiter Thomas Porkristl und Dipl.-Sozialpädagogin Alexandra Oswald begrüßten die Gruppe und stellten die Werkstatt mit ihren vielfältigen Aufgaben und Zielen für Menschen mit Behinderung vor.

Der Rundgang durch die einzelnen Arbeitsgruppen begann im Bereich Metall, in dem die Mitarbeiter an Industriemaschinen arbeiten. Im Moment wickeln sie einen größeren Auftrag an Bremspedalen verschiedenster Ausführung für Baumaschinen ab. Es versteht sich von selbst, dass diese Pedale mit äußerster Präzision hergestellt werden müssen, und dementsprechend sind die Beschäftigten auch konzentriert und eifrig bei der Sache.

Jede Gruppe hat ihren Aufgabenbereich, und es fasziniert, welch gut durchdachte und ausgeklügelte Hilfsmittel den Menschen mit Handicap zur Verfügung stehen, damit sie möglichst selbstständig ihre Arbeit verrichten können.

Sehr gefallen hat den Besucherinnen die "Förderstätte", wo Menschen mit schwerster Behinderung nach Möglichkeit gefördert und gefordert werden. Hier steht ihnen auch ein etwas abgegrenzter Ruheraum zur Verfügung, wo sie sich jederzeit zurückziehen können.

Für Gesang und Musik ist auch genügend Zeit eingeplant, und von den künstlerischen Fähigkeiten der Werktätigen zeugen die schönen Gemälde und Zeichnungen, die in den Gängen zu bewundern sind. Sport und Bewegung bietet zweimal wöchentlich ein Sportlehrer.

Die Werksbesichtigung beschloss ein gemütliches Kaffeekränzchen in der Cafeteria. red