Blechschaden nach Fahrübungen

Ein Unfall hat sich am Sonntagabend gegen 23 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Erlanger Straße ereignet. Ein 23-Jähriger hatte mit seinem Auto Fahrübungen gemacht und war dabei gegen die Überdachung für Einkaufswagen im Außenbereich gestoßen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. pol