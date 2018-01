Blechbläser gaben sich sanft und gefühlvoll

Katharina Müller-Sanke



Vor 40 Jahren war Dieter Wendel schon einmal in Buchau. Damals war der dortige Posaunenchor gerade gegründet worden. Wendels Vater Günter war ein erfahrener und guter Blechbläser, leitete die ersten Proben des Chores und bildete die Bläser aus. Die Familie lebte in Bayreuth und kam für die Proben extra nach Buchau.

Mittlerweile ist Dieter Wendel selbst ein viel beachteter Mann in der Blechbläserszene. Als Musiker, aber auch als Komponist. Sogar der evangelische Posaunentag wurde einmal mit einer Komposition Wendels eröffnet worden. Posaunenchöre aus der Region sprechen mit Hochachtung von ihm. Am Sonntag nun kam Wendel erneut nach Buchau. Anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Posaunenchores Buchau gab es ein Konzert mit einer bayernweiten Bläserauswahl.

Gloria Brass ist eine Bläsergruppe des Verbandes evangelischer Posaunenchöre in Bayern unter der Leitung von Dieter Wendel und spielt zu ausgewählten Anlässen. Mit ihrem feinen, äußerst präzisen und geübten Klang erfreute Gloria Brass die Zuhörer in der voll besetzten St. Michaelskirche in Buchau. Die zehn Bläser zeigten wie sanft, gefühlvoll und edel Blechbläser klingen können.

Mehrere der Mitspieler sind Mitarbeiter im Verband und professionelle Lehrer an ihrem Instrument. Die Bläsergruppen aus der Region haben die Möglichkeit, regelmäßig Kurse bei ihnen zu besuchen. Der hochklassige Vortrag ist genau das richtige im Jubiläumsjahr des Posaunenchores Buchau. Die Zuhörer sind begeistert.

Eines der Stücke, die Gloria Brass an diesem Nachmittag in der St. Michaelskirche spielt ist von Dieter Wendel selbst komponiert: Musik der Konfessionen. Darin lässt Gloria Brass den Klang erschallen, der der jeweiligen Konfession eigen ist: Das festliche des anglikanischen, das verspielte Mozarts und die Strenge Bachs sind deutlich zu unterscheiden.

Ansonsten ist Musik aus allen Epochen zu hören: Händels Einzug der Königin von Saba aus dem 18. Jahrhundert genauso wie Luthers "Nun freut Euch liebe Christeng´mein". Mit "Ein feste Burg ist unser Gott", "Bridge over troubled water" und "fanfare for peace" sind auch zeitgenössische Lieder darunter.