Blaue Farbe auf Auto und Blumenkübel

Im Bereich des Pflegeheims in der Viktor-von-Scheffel-Straße wurde in der Nacht zum Dienstag eine blaue Flüssigkeit auf einen Blumenkübel und einer Motorhaube eines geparkten Fahrzeugs gespritzt. Da es sich offensichtlich um eine aggressive Flüssigkeit handelt, bleiben im Lack des Autos bzw. die Edelstahloberfläche des Blumenkübels die Spuren trotz Reinigung weiterhin sichtbar. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 09573/2223-0 in Verbindung zu setzen. pol