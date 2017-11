Blasmusikverein Oberhaid lädt ein

Hauptorchester und Nachwuchsorchester des Blasmusikvereins Oberhaid haben sich in den letzten Wochen wieder intensiv auf ihr alljährliches Herbstkonzert vorbereitet. Unter der Leitung ihres Dirigenten Raimund Krug steht wieder eine bunte Palette an musikalischen Beiträgen auf dem Programm.

Auch die Stücke, die beim Wertungsspiel in Priesendorf zum Vortag kamen, werden präsentiert, teilt das Ensemble mit. Im Mittelpunkt steht dabei das Nachwuchsorchester, das in der Unterstufe einen ausgezeichneten Erfolg habe erzielen können. Aber auch der sehr gute Erfolg des Hauptorchesters in der Mittelstufe habe einen großen Beitrag zu einem wiederum erfolgreichen Jahr für die Musikerinnen und Musiker beigetragen, das nun mit dem Konzert musikalisch ausklingen wird.

Das Konzert findet am Samstag, 18. November, um 19 Uhr in der großen Turnhalle in Oberhaid statt. red