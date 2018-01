Blasmusik-Programm mit brillanten Melodien

hsü



Monatelang haben sich rund 150 junge Musiker aus über 50 Vereinen intensiv vorbereitet. Jetzt steht das jährliche musikalische Großereignis in Bad Staffelstein vor der Tür: Am Dienstag, 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, präsentieren das Schüler- und das Jugendorchester des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB) im Bezirk Oberfranken in der Adam Riese-Halle ihre "Highlights der Blasmusik".Gemeinsam bieten die beiden jugendlichen Klangkörper Blasmusik auf höchstem Niveau und haben für das Herbstkonzert ein abwechslungsreiches Programm mit brillanten Melodien einstudiert.Wie immer gehört die erste Hälfte des musikalischen Abends dem Schülerorchester.Informationen und Eintrittskarten gibt es beim Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein, Bahnhofstraße 1, der unter der Telefonnummer 09573/3312-0, oder per E-Mail an tourismus@bad-staffelstein.de zu erreichen ist (siehe dazu auch im Internet www.bad-staffelstein.de ).