Blasmusik mit Leidenschaft

Am Samstag, 24. Februar, kommen "Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten - Das Original" nach Bad Kissingen. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr im Max-Littmann-Saal im Regentenbau. Das Publikum kann sich auf das "Egerländer Feuer" freuen, das mit dem abwechslungsreichen Programm auch auf die junge Generation übergreift. Karten sind in der Tourist-Information Arkadenbau,Tel.: 0971/804 84 44, unter kissingen-ticket@badkissingen.de sowie in der Geschäftsstelle dererhältlich. Foto: René Traut