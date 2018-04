Blasmusik ist umgezogen

Rudi Schmitt ist der Vorsitzende der Blasmusik Röttenbach. Bei der Hauptversammlung berichtete er von 30 musikalischen Auftritten: zu Festen, Hochzeiten, Geburtstagen und Beerdigungen sowie Prozessionen.

34 Mal trafen sich die Musiker zum Proben. Im vergangenen Jahr feierte der Verein sein 35-jähriges Bestehen. Festgottesdienst, Festzelt, Umzug und Ehrungen gehörten dazu. Zum Fest hat sich der Verein auch ein neues Instrument, eine Tuba, zugelegt. Es soll der nächsten Generation noch dienen. Allen Mitgliedern, die Nachwuchs ausbilden, dankte Schmitt.

Auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz. So waren die Musiker auf einem Zwei-Tages-Ausflug in Berchtesgaden.Und dann war noch der Umzug im letzten Jahr: vom Anbau der Lohmühlhalle in den Keller der Röttenbacher Schule. Der Raum war vorher kräftig renoviert worden seitens der Gemeinde. Auch die Vereinsmitglieder selbst hatten mit Hand angelegt.

Bei den Neuwahlen wurde der Wahlvorschlag angenommen. 1. Vorsitzender ist Rudi Schmitt, 2. Vorsitzender Christian Müller. Die Kasse verwaltet Rigobert Uhe, Schriftführerin ist Maria Igel, Zugwart/Dirigent Thomas Sapper.

Die Ausschussmitglieder sind Georg Götz, Anke Fuchs, Stefan Engelhardt, Otto Böhm, Gregor Müller, Reinhold Lorz, Hans Weber, Doris Zeh und Birgit Nein. Die Namen der Kassenprüfer sind Robert Amon und Almut Uhlemann. red