Blasenschwäche, Wechseljahre und Fahrten zu Weihnachtsmärkten

Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) bietet im November und Dezember eine Reihe von Veranstaltungen an.

Am Dienstag, 28. November, findet ab 18 Uhr in der Volksschule in Zeil ein Kochkurs zum Thema "Aufläufe und Suppen" statt. Referentin ist Michaela von der Linden. An dieser Veranstaltung können alle Interessierten, also auch Nichtmitglieder, teilnehmen. Anmeldung und nähere Informationen in der Geschäftsstelle des Bayerischen Bauernverbandes in Hofheim, Constanze Bayer, Telefonnummer 09523/95400.



Vorträge

Das BBV-Bildungswerk bietet am Dienstag, 21. November, ab 19.30 Uhr im Schützenhaus in Untersteinbach einen Vortrag zum Thema "Blasenschwäche - endlich wieder herzhaft lachen" an. Darüber referiert Raphael Kupietz, Chefarzt der HaßbergKliniken, Haus Haßfurt. An dieser Veranstaltung können alle Interessierten teilnehmen. Eine Anmeldung ist hierfür nicht erforderlich.

Einen Vortrag zum Thema "Wechseljahre - Wandeljahre" veranstaltet das BBV-Bildungswerk am Mittwoch, 22. November, ab 18 Uhr im Hotel Goger, Bamberger Straße 22, in Augsfeld. Dazu spricht Peter Jung, Frauenarzt aus Haßfurt. Auch an dieser Veranstaltung können alle Interessierten ohne Anmeldung teilnehmen.



Fahrten zu Weihnachtsmärkten

Eine Tagesfahrt nach Ulm unternimmt der BBV am Donnerstag, 30. November. Nach einer Führung im Ulmer Münster ist der Besuch des Weihnachtsmarktes angedacht. Alle Interessierten können an dieser Fahrt teilnehmen. Für die Anmeldung und nähere Informationen wenden sie sich an die BBV-Geschäftsstelle, Constanze Bayer, Telefonnummer 09523/95400.

Eine weitere Tagesfahrt des BBV führt am Donnerstag, 14. Dezember, nach Speyer. Nach einer Führung im Dom wird der Weihnachtsmarkt besucht. Alle an dieser Fahrt Interessierten können sich bei der Geschäftsstelle des BBV, Constanze Bayer, Rufnummer 09523/95400, anmelden. Sie gibt auch nähere Informationen zu dieser Fahrt. red