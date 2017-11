Blätterwald-Lesungen sind ausverkauft

Die Stadtbücherei und das Kulturamt des Landkreises Forchheim teilten mit, dass die Blätterwald-Lesungen mit Natascha Wodin am Donnerstag, 9. November, mit Maria Dries am Mittwoch, 15. und am Donnerstag, 16. November, und auch die Veranstaltung "Forchheimer Stadtgeschichte und Lieder aus den 50ern" mit Rainer Kestler und Franz-Josef Saam am Dienstag, 21. November, ausverkauft sind. red