Bislang größter Erfolg

Riesiger Erfolg für den Volleyball-Nachwuchs der VG Bamberg: Die weibliche U12-Mannschaft um Trainerin Inge Karpil qualifizierte sich mit dem achten Platz bei der nordbayerischen Meisterschaft in Regenstauf für die bayerischen Titelkämpfe am 14. und 15. April. Das ist der bislang größte Erfolg der VG im Nachwuchsbereich.

Die Spiele der Vorrunde gewann die Bamberger Mannschaft gegen Rottenberg und Katzwang mit jeweils 2:0 Sätzen. Lediglich gegen die Mädchen aus Hahnbach, welche abschließend auch den nordbayerischen Meister stellten, wurde verloren. Nun folgte das Überkreuzspiel gegen Einberg. Auch dieses Spiel gewann die VG Bamberg mit 2:0. Damit stand bereits die Teilnahme an der bayerischen Meisterschaft fest.

Am zweiten Turniertag mussten die VG-Mädchen zunächst gegen die starken Memmelsdorferinnen antreten. Das Spiel ging mit 2:0 an Memmesldorf. Auch die beiden nächsten Spiele gegen sehr starke Teams konnte die Bamberger U12 nicht gewinnen, so dass sie die nordbayerische Meisterschaft auf dem achten Platz beendete. Es spielten Mia Alfsmann, Kristina Nein, Linda Rosiwal, Hannah Fritsche, Sophia Herold und Leah Reisig. red