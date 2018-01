Bis zu 50 Jahre der SK treu

Ehrungen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Soldatenkameradschaft (SK) Wallenfels. Zahlreiche Kameraden waren zu dieser Jahreshauptversammlung eingeladen, die seit vielen Jahrzehnten ihrer Kameradschaft treu geblieben sind. Über 100 aktive Kameraden in Uniform und insgesamt etwa 300 Mitglieder zeugen von einer intakten Vereinsstruktur.

Erster Vorsitzender Christopher Zeuß und Kassenwartin Heidi Hader führten die Ehrungen durch und dankten allen für ihre Mitarbeit. "Ihr werdet gebraucht, bleibt uns noch lange treu", sagte Zeuß. Folgende Mitglieder wurden geehrt für

10 Jahre: Philipp Müller, Patrick Hahn, Bernhard Gleich

20 Jahre: Christian Stumpf, Thomas Stumpf, Christian Zeuß, Thomas Welscher

25 Jahre: Andre Weber

30 Jahre: Henry Stöcker, Thomas Menger

40 Jahre: Ralf Wilde, Reinhard Stumpf, Josef Schlee, Udo Schlee, Dieter Müller, Bernd Stumpf, Wolfgang Kotschenreuther, Thomas Stöcker, Bernd Schlee, Wolfgang Reuther

50 Jahre: Bernhard Schlee, Bruno Krinke, Anton Müller, Siegfried Stöcker, Gerhard Wilde

Leider war nicht einmal die Hälfte der zu Ehrenden anwesend. Einige waren entschuldigt, das ist in Ordnung, aber es sei nicht angenehm für einen Verein, wenn verdiente Mitglieder bei ihrer Ehrung einfach nicht erscheinen. In seinem Bericht berichtete Vorsitzender Christopher Zeuß von vielen Aktivitäten. Neben den immer wiederkehrenden kirchlichen und weltlichen Festen nahm die SK an den Friedenswallfahrten nach Vierzehnheiligen mit dem Trommlerzug und nach Neuengrün teil. Obwohl Zeuß sich stolz auf seine Kompanie zeigte, wünschte er sich trotz allem eine bessere Beteiligung, besonders wenn Termine anstehen, wo Kameraden in ihren Ausgehuniformen gefordert sind. Auch beklagte er sich über die geringe Beteiligung an der Jahresabschlussfeier. Den Kassenbericht gab Heidi Hader, von Dieter Müller und Michael Stumpf wurde eine ausgezeichnete Kassenführung bescheinigt.

Die nächsten Termine für 2018: 18. Februar: Kreisjahreshauptversammlung in Hesselbach, 14 Uhr; 31. Mai: Fronleichnam

Vorsitzender Zeuß ging kurz auf das bevorstehende 150-jährige Bestehen im Jahr 2020 ein. Bereits jetzt wirft das Jubiläum seine Schatten voraus. Man wolle nicht mehr so groß feiern wie 2010, als man 140 Jahre bestand. Doch soll eventuell zusammen mit der Kirchweihgesellschaft trotzdem ein Fest auf die Beine gestellt werden, zu dem sich sicher viele befreundete Vereine einfinden werden. Der Erste Bürgermeister der Stadt Wallenfels, Jens Korn, dankte im Namen der politischen Gemeinde für den Einsatz und die Arbeit der Soldatenkameradschaft. Besonders dankte er dafür, dass die Kameradschaft und vor allem Kammerwart Günther Stöcker die "Kapriolen" der Stadt ertragen haben. Durch den Umbau der Hautarztpraxis musste die neue Wand zwischen Waffenkammer und Praxis wegen der Feuersicherheit abgerissen und neu aufgebaut werden. sd