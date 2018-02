Birgit Döhler bleibt Kreisvorsitzende

Zur Jahreshauptversammlung hatte der Kreisverband Bad Kissingen des Nordbayerischen Musikbund (NBMB) in die Edelweißhalle in Lauter geladen. Die Kreisvorsitzende Birgit Döhler begrüßte neben Funktionären der Musikvereine den Landtagsabgeordneten Sandro Kirchner, Bezirksrätin Karin Renner, die stellvertretende Landrätin Monika Horcher, Burkardroths Bürgermeister Waldemar Bug und den stellvertretenden Bezirksvorsitzenden des NBMB, Johannes Sitter. In ihrem Bericht dankte Döhler den Vereinen für ihre geleistete Arbeit; ein besonderer Dank ging dabei zum einen an die Musikvereine Burkardroth und Stangenroth. Burkardroth hatte im vergangenen Jahr das Bezirksmusikfest und Stangenroth das Kreismusikfest ausgerichtet; beide Feste waren gut besucht und bei den Festzügen gab es viele begeisterte Zuhörer.

Döhler wies in diesem Zusammenhang auf die vom 9. bis 10. Juni 2018 in Obereschenbach und vom 20. bis 23. Juli 2018 in Theinfeld stattfindenden Kreismusikfeste hin, ebenso wie auf das große Jubiläumskonzert zum 25-jährigen Bestehen des Kreisjugendblasorchesters Bad Kissingen mit der Band SoundLaden am 4. März 2018 im Regentenbau.

Der stellvertretende Kreisvorsitzende Jürgen Köstler konnte berichten, dass es eine Steigerung bei den Ehrungen gab: Wurden 2016 19 Vereine und 191 Einzelpersonen geehrt, so waren es 2017 27 Vereins- und 293 Einzelehrungen. Der für die Leihinstrumente des Kreisverbandes zuständige stellvertretende Kreisvorsitzende Mario Hugo konnte über die Neuanschaffung von zwei Pauken berichten und dass 2018 weitere folgen sollen. Nach dem Kassenbericht der Geschäftsführerin Anna-Lena Degand wurde der Vorstand auf Antrag des Kassenprüfers Christoph Emmert einstimmig durch die versammelten Mitglieder entlastet.



Angst vor Kritik?

Kreisdirigentin Tanja Berthold bedauerte, dass nur wenige Vereine aus dem Landkreis an Wertungsspielen teilnehmen, möglicherweise aus Angst vor Kritik. Jedoch könnten Vereine von konstruktiver Kritik auch profitieren. Daher ist geplant, "Tryout Wertungsspiele" durchzuführen. Damit soll Vereinen, die länger nicht mehr oder noch nie an Wertungsspielen teilgenommen haben, die Möglichkeit gegeben werden, ohne Punktvergabe ihr Können bewerten zu lassen. Hinzu kommt die Neuerung, das Wertungsrichter- und das Beratungsgespräch des Jurors vor dem gesamten Orchester stattfinden zu lassen.

Tanja Berthold würde sich freuen, wenn so wieder mehr Orchester aus dem Landkreis an Wertungsspielen, die es auf verschiedenen Stufen, auch im traditionellen Bereich, angeboten werden, teilnehmen würden. Über den NBMB wird auch ein Wertungsspielcoaching angeboten. Der stellvertretende Bezirksvorsitzende Johannes Sitter informierte über die Arbeit im Bezirk Unterfranken und bedankte sich für die gute Unterstützung des NBMB durch das Land Bayern, den Landkreis Bad Kissingen und den Bezirk Unterfranken. Bei den durchgeführten Neuwahlen gab es nur wenige Veränderungen im Vorstand des NBMB (siehe unten); neu ist, dass es statt zwei nun drei stellvertretende Vorsitzende gibt.