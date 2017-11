Billy sucht Familie mit Katze

Der kleine, etwa zehn Wochen alte Billy kam in einem ganz erbärmlichen Zustand im Oktober als Fundtier ins Kulmbacher Tierheim. Er hatte so einen schlimmen Katzenschnupfen, dass anfangs überhaupt nicht klar war, ob er jemals wird sehen können. Mittlerweile kann Billy zwar sehen, aber nur durch einen Schleier. Die Tierheim-Mitarbeiter suchen jetzt für den sehr verschmusten kleinen Mann ein liebevolles Zuhause. Voraussetzung für seinen Auszug aus dem Tierheim in Heinersreuth ist allerdings eine nette, verträgliche, geimpfte Katze als Gesellschaft. Da nicht sicher ist, ob sich sein Sehvermögen noch weiter verbessert, sollte Billy als reine Wohnungskatze gehalten werden, einen gesicherten Balkon, um frische Luft zu schnappen, fände er aber bestimmt toll. Wer sich für den Zwerg interessiert, kann sich gerne im Tierheim unter der Nummer 09221/91288 melden. Foto: Tierheim