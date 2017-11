Bildvortrag "Fauna und Flora" in Drosendorf

Der Fränkische-Schweiz-Verein, Ortsgruppe Eggolsheim, lädt ein zu einem Bildvortrag. Andreas Marquardt zeigt am Mittwoch, 15. November, um 19.30 Uhr im Landgasthof Zehner in der Feuersteinstraße 55 in Drosendorf, den Bildvortrag "Fauna und Flora in der näheren Umgebung". Der Eintritt ist frei.