Bilderbuchgeschichte mit Kamishibai

Das Bibliothekszentrum Haßfurt bietet am Freitag, 17. November, ein Kamishibai-Erzähltheater für Kinder von drei bis sechs Jahren an. Mithilfe des aus Japan stammenden Kamishibai wird die Bilderbuchgeschichte der Autorin Daniela Röder vom "Kleinen Ritter" einer kleinen Zuhörerschar wie durch ein Guckloch nahegebracht. Dabei haben die Kinder die Chance, konzentriert einer Geschichte zu lauschen, sie in Ruhe zu betrachten und Einzelheiten aufzunehmen. Beginn ist um 14.30 Uhr im Biz am Marktplatz. Da die Zuhörerzahl der Kinder begrenzt ist, ist eine Anmeldung im Biz Haßfurt unter der Rufnummer 09521/951960 erforderlich. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenfrei. red