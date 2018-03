Bilder der Preisträgerin

Die Hollfelder Kulturfreunde eröffnen am 29. März die erste Preisträgerausstellung mit Fotografien und Acrylbildern von Alexandra Vassilikian. Ihre Fotografien hatten die Besucher der 39. Internationalen Kunstausstellung im vergangenen Jahr in ihren Bann gezogen.

Die "Wurzeln" von Alexandra Vassilikian hatten auch die Hauptjury überzeugt und so zeichneten die Juroren die Künstlerin aus Klimmach mit einer Preisträger-Ausstellung in den Räumen der Kulturfreunde in der Eiergasse aus, wie der Verein mitteilt. Die Vernissage findet am Donnerstag, 29. März, um 19 Uhr statt. Ab Freitag sollen dann neben den Fotografien auch viele Acrylbilder der Künstlerin zu sehen sein.

"Die Natur ist meine wichtigste Inspirationsquelle." So erklärt sich der Mitteilung nach auch, dass Alexandra Vassilikian einen Wurzelstock im Wald ihres Wohnortes Klimmach mehr als zehn Jahre hinweg besucht, fotografiert und seine Vergänglichkeit dokumentiert hat.Aus der Erinnerung heraus setzte sie sich auch malerisch damit in ihrem Atelier in Paris auseinander Die Ausstellung läuft bis 3. Juni und ist jeweils an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. red