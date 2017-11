Bilanz der Vergesslichkeit

Das Fundamt der Verwaltungsgemeinschaft gibt die von Mai bis November abgegebenen Fundsachen bekannt. Diese können zu den gewohnten Öffnungszeiten im Rathaus von den Eigentümern abgeholt werden. Gefunden wurden in Redwitz ein Fahrrad, eine Handtasche, eine ärmellose Wendejacke, ein Damenring, ein Goldkettchen mit Anhänger und ein Fotoapparat. Zwischen Marktgraitz und Redwitz wurde ein Goldkettchen gefunden. In Marktgraitz wurde ein Geldbeutel als gefunden gemeldet und in Unterlangenstadt ein Handy. che