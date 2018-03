Biker starten in den Frühling

Kreis Forchheim — Die Tage werden wieder länger, der Frühling kommt, die Zweiradsaison steht vor der Tür. Vorfreude sollte jedoch nicht zu Übermut werden. Allein schon die vom Winter in Mitleidenschaft gezogene Fahrbahn stellt ein Verkehrsrisiko dar: "Die Straßen sind oft verschmutzt und der Winter hat Straßenschäden hinterlassen. Zudem ist der Asphalt noch kalt und weniger griffig. Dadurch ist die Sturzgefahr sehr hoch, " sagt Dieter Eck, Leiter der Motorradstaffel der Johanniter in Oberfranken.

Zwar leiden Motorrad und Fahrkünste nicht so offensichtlich wie der Asphalt unter den winterlichen Wetter, können aber mindestens genauso leicht die erste Ausfahrt zum ersten Unfall werden lassen.



Verschleißteile kontrollieren

Für Mate More, dem Vorsitzenden der Kreisverkehrswacht Forchheim-Ebermannstadt, sollten unbedingt Bremsen, Reifen und Beleuchtung überprüft werden. Diese seien wichtig für eine sichere Fahrt und können im Winter leiden. Abgesehen von der Profiltiefe von mindestens 1,6 Millimeter, die eigentlich mehrmals pro Jahr überprüft werden sollte, muss im Frühjahr unbedingt der Luftdruck überprüft werden. Sind in den Reifen Risse oder Beulen sichtbar, sollte auf eine Tour verzichtet werden.

Stand das Motorrad nicht trocken oder abgedeckt, kann sich unter Umständen Rost an den Bremsscheiben bilden. Wenn Riefen sichtbar sind, muss die Bremsscheibe ausgewechselt werden.

Nicht zu vergessen ist auch ein Check der Bremsflüssigkeit. Dabei sollte sowohl die Menge der Bremsflüssigkeit als auch deren Qualität geprüft werden. Eine bläuliche oder bernsteinfarbene Tönung geht in Ordnung. Ein Austausch ist spätestens dann nötig, wenn die Flüssigkeit sehr dunkel wirkt.

"Auch Fahrer mit einem technischen Verständnis sollen am besten ihre Maschinen in einer Werkstatt überprüfen lassen", rät der Pressesprecher der Polizeiinspektion Oberfranken, Alexander Czech. "Es bietet sich an, ausstehende Hauptuntersuchungen im Frühjahr zu machen. So braucht man keine zusätzliche Überprüfung."



Keine Selbstüberschätzung

Die monatelange Fahrpause kann nicht nur der Maschine zusetzen, sondern auch den Menschen einrosten lassen. Für Mate More sind die häufigsten Fahrfehler, die im Frühjahr zu einem Unfall führen: riskantes Überholen, eine falsche Einschätzung von Fahrsituationen und Technikfehler in Kurven.

Um die Gefahr eines selbstverschuldenden Unfalls zu minimieren, lohnt sich die Teilnahme an speziellem Technikseminaren zum Saisonbeginn. Diese richten sich nicht nur an Fahranfänger. "Erfahrungsgemäß nehmen überwiegend erfahrene Biker ab 30 teil. Diese Gruppe ist eher mit der Problematik vertraut, " sagt Mate More.



Richtige Kleidung

Erst wenn Mensch und Maschine wirklich fit für die erste Tour des Jahres sind, sollte es losgehen. Dazu gehört auch die passende Kleidung. "Eine normale Jeans bietet bei einem Unfall nicht mehr Schutz als die nackte Haut. Wichtig ist, dass die Protektoren richtig und fest sitzen", so Dieter Eck. Insbesondere sei darauf zu achten, dass das Schuhwerk auch die Knöchel schützen sollte.

Guter Eigenschutz ist unerlässlich, schließt jedoch keine fremdverschuldeten Unfälle aus. Immerhin entstehen Unfallsituationen gerade zu Saisonbeginn oft durch Autofahrer. "Autofahrer müssen sich nach den Wintermonaten erst wieder an die leicht zu übersehenden Motorräder gewöhnen. Ein Schulterblick beim Spurwechsel kann viele Unfälle vermeiden, " warnt der Experte der Johanniter. Gefahrensituationen durch vorausschauende und vernünftige Fahrweise zu vermeiden, sei deshalb die beste Lebensversicherung für Motorradfahrer.

Um für Autos besser sichtbar zu sein, lohnt sich auch die Anschaffung einer Warnweste. Laut Alexander Czech werden Motorradfahrer oft wegen zu dunkler Kleidung und ihrer kleinen Silhouette übersehen: "Eine Warnweste oder eine Schutzkleidung in quietschfidelen Farben kann den Motorradfahrer helfen, besser gesehen zu werden."