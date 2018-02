Bierprobe mit Musik

Im Rahmen ihres Jubiläumsjahres "125 Jahre Stadtkapelle Münnerstadt e. V." organisiert der Verein für Freitag, 27. Oktober, um 19.30 Uhr in der Zehntscheune eine musikalische Bierprobe unter dem Motto "Tradition trifft Moderne". Braumeister Dietmar Schmitt aus Münnerstadt entführt in die Genusswelt der Biere, die musikalische Umrahmung wird durch Bernd Hammer aus Reichenbach übernommen. Karten gibt es bei der Bäckerei Wald in Münnerstadt (Donnerstag geschlossen). sek