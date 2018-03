Bierkrug gefällt Dieb

Den Bierkrug einer Gaststätte in der Mauer hatte ein 20-Jähriger aus Meeder bei sich, als er im Coburger Steinweg am Donnerstag in den frühen Morgenstunden einer polizeilichen Kontrolle unterzogen wurde. Den Krug, der die Aufschrift der Gaststätte trug, hatte er offensichtlich kurz zuvor bei seinem dortigen Besuch mitgehen lassen. Den Bierkrug haben die Ordnungshüter sichergestellt und an den Eigentümer der Gaststätte zurückgegeben. Das Diebesgut hatte einen Wert von zehn Euro, teilt die Polizei mit. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt gegen den 20-Jährigen wegen Diebstahls geringwertiger Sachen. red