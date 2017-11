Die Kolpingsfamilien des Bezirkes Rhön-Saale, Bad Brückenau, Garitz, Hammelburg und Münnerstadt bieten für Mitglieder und Freunde am Samstag, 25. November, einen Bibel- und Einkehrtag mit Bezirkspräses Edwin Erhard an. Das Treffen beginnt um 10 Uhr im Gasthaus "Zum Stern" in Obererthal und schließt mit einer Vorabendmesse um 17 Uhr. Das Thema lautet "Was Ihr den Geringsten getan habt, habt Ihr mir getan! - Ich, die Armen - und Gott?".



Anmeldung bis 15. November

Anmeldungen sind bis Mittwoch, 15. November, bei den örtlichen Vorsitzenden oder beim Bezirksvorsitzenden G. Becker, Tel.: 09732/4909, möglich. sek