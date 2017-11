BG Litzendorf macht es wieder spannend und SC Kemmern siegt klar

Erfolgreich haben die Basketballerinnen des Aufsteigers BG Litzendorf (5.) und des SC Kemmern (6.) ihre Auswärtsspiele in der Regionalliga hinter sich gebracht. Die "Pirates" um Trainer Uwe Duckarm gewannen beim Tabellenschlusslicht BG Elsendorf/Großwallstadt nach zwei Verlängerungen mit 76:71. Das war der dritte Sieg in Folge. Die SCK-Truppe von Coach Kai Tzschentke siegte bei München Basket (7.) mit 59:44.

BG Elsenfeld/Großwallstadt -

BG Litzendorf n. V. 71:76

Erneut waren für die BGL nur fünf Spielerinnen am Start. Diese stürzten sich jedoch wild entschlossen ins Getümmel und entschieden das erste Viertel mit 17:9 für sich. Nun entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, geprägt von hoher Intensität und körperbetonter Spielweise. Mit Einsatz verteidigten die "Piratinnen" ihren Vorsprung bis zur Halbzeit (26:34).

Dann schwanden die Kräfte der Litzendorferinnen langsam und die Unterfränkinnen verkürzten auf 42:47 nach dem dritten Viertel. Es entwickelte sich ein Krimi. Mit zwei Dreiern gingen die Gastgeberinnen kurz vor Schluss mit zwei Punkten in Führung, die Litzendorferinnen gaben aber nicht auf und kamen Sekunden vor dem Ende durch Nora Duckarm zum 63:63. Wie in der Vorwoche ging es in die Verlängerung, wieder unter keinen guten Vorzeichen. Verena Ferguson war schwer angeschlagen, nachdem sie Mitte des vierten Viertels umgeknickt war. Die Centerspielerin kämpfte jedoch bis zum Ende weiter. Zudem waren drei der fünf BGL-Akteurinnen mit jeweils vier Fouls belastet. Dennoch gelang es, das Spiel offen zu halten, auch dank einer hervorragenden Freiwurfquote und einer jetzt auftrumpfenden Daniela Vogel. Die Flügelspielerin erzwang die zweite Verlängerung. Die BGL kämpfte mit Einsatz und großem Teamgeist die ebenfalls nie aufsteckenden Gastgeberinnen schließlich nieder.

BG Litzendorf: Vogel (35), Duckarm (15), Dorberth (12), Ferguson (7), Malcharczyk (7)

München Basket -

SC Kemmern 44:59

Die Kemmernerinnen taten es dem Kooperationspartner DJK Brose, der in Wasserburg erfolgreich war, gleich und wiesen den Tabellennachbarn in der bayerischen Landeshauptstadt mit 59:44 in die Schranken. Der SCK startete hochkonzentriert und mit viel Energie, erzwang früh viele Ballverluste der Gastgeberinnen, die offensiv in einfache Punkte umgemünzt wurden. Mit 25:7 führte der Gast nach dem ersten Viertel. Im zweiten Abschnitt fanden die Münchnerinnen besser ins Spiel und verkürzten bis zur Pause auf 28:39. Nach dem Wechsel griff vor allem die Defensivarbeit der Kemmernerinnen, die den Gastgeberinnen nur zwei Punkte im dritten Spielabschnitt erlaubte. So feierte der SCK einen verdienten Erfolg.

Trainer Kai Tzschentke betonte: "Spielentscheidend war sicherlich unsere Energieleistung im ersten Viertel, gepaart mit einer guten Verteidigungsleistung über die kompletten 40 Minuten. Auch in offensiven Schwächephasen konnten wir uns auf unsere Defensive verlassen und somit München immer auf Distanz halten." cr/tz

SC Kemmern: Hesselbarth (14), Kühhorn (13), Gut (10), Vatthauer (9), Gese (7), Barth (2), Dathe (2), Hartmann (2), Hager, Redeker