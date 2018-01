BFV-Sozialstiftung unterstützt TSV Tettau

Seit mehreren Jahren unterstützt die Sozialstiftung des Bayerischen Fußball-Verbandes Einzelpersonen oder Vereine, die unverschuldet in eine Notlage gekommen sind. Anlässe können Unfälle, Krankheiten oder Umweltkatastrophen sein, wie Kreisvorsitzender Egon Grünbeck beim Kreistag ausführte. Mit dem TSV Tettau wurde gestern erneut ein Verein aus dem Landkreis Kronach berücksichtigt.

In den vergangenen Monaten hatten wiederholt Wildschweine den Sportplatz des TSV Tettau aufgesucht und große Schäden verursacht. Zu deren Behebung leistet die Sozialstiftung nun einen Beitrag von 2000 Euro. Zweiter Vorsitzender Rainer Güntsch, der den symbolischen Scheck aus der Hand von Egon Grünbeck und von BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher in Empfang nahm, zeigte sich dankbar für diese finanzielle Hilfe, nachdem von Seiten der Gemeinde eine Unterstützung nicht möglich war.

BFV-Präsident Rainer Koch verwies darauf, dass der Sozialfonds unter anderem Spenden sammelt und auch den so genannten Sozial-Euro erhält, der seit einigen Jahren bei Entscheidungs- und Relegationsspielen zusätzlich verlangt wird. "Ich hatte schon bei der Einführung nicht die Befürchtung, dass dadurch die Zuschauerzahlen bei diesen Spielen zurückgehen würden", sagte Koch. "Und wer den einen Euro nicht übrig hat, der hat nicht kapiert, dass Fußball mehr ist als nur ein Ergebnissport." han