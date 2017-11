Bezirkspokal: "Soli" vergoldet Saisonabschluss

Zum Bezirkspokal nach Bechhofen entsandter der RKV Solidarität Herzogenaurach ein Dutzend Sportlerinnen, die auf dem Ein- oder Kunstrad um Titel kämpften.

Für Rebecca Lohmaier, Jessica Beutura, Vanessa Beutura, Sina Mühlhans, Rebecca Krämer und Victoria Echelmeyer, die im Sechser-Einrad der U13-Schülerinnen starteten war es die erste Meisterschaft. Da die Mannschaft erst seit September trainiert, fuhr sie eine Kür mit nur halb so vielen Figuren wie in einem normalen Reigen. Diese gelangen trotz der Aufregung sauber, was Platz 1 bedeutete.

Im Vierer-Einrad der U13 starteten Sophie Buchner, Laura Ciliax, Hanna Kocks und Felicitas Kürten. Sie zeigten einen guten Reigen, der mit der Bestwertung von 41,72 Punkten und der Goldmedaille belohnt wurde.

Auch die Nachwuchsfahrerinnen der "Soli" im Kunstrad, Beertje Kroesbergen und Alice Petukhov, waren erfolgreich. Beide reichten in der U13-Konkurrenz 43,0 Punkte ein und rechenten eher mit einem Platz im Mittelfeld. Petukhov führte ihre Kür jedoch so sauber aus, dass sie fast ohne Abzüge ihre persönlichen Bestleistung von 39,61 Punkten und Platz 1 erreichte. Bronze gab es für Kroesbergen, die mit 38,32 Punkten ebenfalls eine persönliche Bestleistung aufstellte und Platz 2 nur um 0,06 Zähler verfehlte.

Auch zum ersten Mal starteten Petukhov und Kroesbergen in der Disziplin 2er-Kunstrad. Mit einer sicheren und gekonnten Kür verfehlten sie das Treppchen als Vierte nur knapp.

Mit diesen Leistungen haben die Kunstradfahrerinnen die Erwartungen übertroffen. pw