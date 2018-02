Bezirksligisten gefordert

Zahlreiche Privatspiele stehen bei den Fußballern in der Region auf dem Programm. Die Bezirksligisten TSV Knetzgau, der FSV Krum und die DJK Dampfach sind besonders gefordert, denn für sie stehen laut Terminliste am letzten Februar-Wochenende bereits die ersten Punktspiele an.

TSV Pfarrweisach -

TSV Knetzgau

Kreisligist TSV Pfarrweisach trifft nach den Kräftevergleichen mit dem Tabellenführer der Kreisliga Bamberg, SV Zapfendorf (4:3) und dem 3:3 gegen den TSV Marktzeuln, wobei die Begegnungen jeweils auf dem Kunstrasenfeld in Baunach stattgefunden haben, nun am Samstag (18 Uhr) an gleicher Stelle auf den TSV Knetzgau aus der Bezirksliga Unterfranken Ost. Für die Schneidawind-Schützlinge ist dies erneut eine sehr reizvolle Aufgabe. Die Knetzgauer haben sich nach ihrem Aufstieg den Klassenerhalt zum Ziel gesetzt und brauchen dazu noch etliche Punkte. Für sie geht es darum zu zeigen, dass sie für die kommenden Aufgaben gerüstet sind.

Am Sonntag (14 Uhr) sind die Knetzgauer beim FC Oberhaid zu Gast. In diesem Vergleich der Bezirksligen Ober- und Unterfrankens wird das Team von TSV-Spielertrainer Matthias Strätz sicher erneut voll gefordert, auch wenn die Oberhaider eine Woche länger Zeit haben, ehe ihr erstes Pflichtspiel ansteht.

FSV Krum - TSV Kirchaich

Auch wenn das Ergebnis sicher nicht im Vordergrund steht, hat sich der FSV Krum bestimmt vorgenommen, am Sonntag (15.30 Uhr) mit einem Sieg über den Kreisklassisten aus Kirchaich Selbstvertrauen für die kommenden Pflichtspiele zu tanken. Für Tobias Burger, den Trainer des Bezirksligisten, geht es darum, die beste Formation zu finden.

DJK Dampfach -

TV Königsberg

Einen spielstarken Gegner aus der Kreisliga hat die DJK Dampfach am Sonntag (16.30 Uhr) zu Gast. Der TVK ist sicher ein guter Gegner, um den letzten "Feinschliff" vor Fortsetzung der Rückrunde vorzunehmen. di/red

DJK Priegendorf -

TSVfB Krecktal 3:2

Tore: 1:0 Els, 2:0 Els, 2:1 Pietsch, 3:1 Möltner, 3:2 Voit di