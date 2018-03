Bewegungsspaß für Babys

Kinder bewegen sich nicht nur von Natur aus gerne, sie brauchen dies auch für ihre körperliche, geistige und emotionale Entwicklung. Den Körper spielerisch zu erfahren und sich auszutoben macht Spaß, trainiert die Sinne, fördert die Fein- und Grobmotorik und gibt Selbstvertrauen. Wie Eltern ihren Kleinen von fünf bis zwölf Monaten im Alltag altersgerechte Körperwahrnehmungs- und Bewegungsimpulse geben können, erleben sie in einer Veranstaltung am morgigen Donnerstag von 9 bis 10 Uhr im Awo-Treff Rödental. Anmeldungen sind bis heute, Mittwoch, 21. März, persönlich im Treff am Bürgerplatz 2 oder telefonisch unter 09563/726672 erbeten. red