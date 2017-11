Bewegung tut gut

"Aktiv mit Arthrose"





Der TSV Bischofsheim veranstaltet am Sonntag, 12. November, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr einen Tag der offenen Sporthalle. Dieser Tag steht unter dem Motto "Gesundheit und Bewegung". Außerdem beteiligt sich der TSV Bischofsheim an der bundesweiten Aktion "Tag des Kinderturnens". Mit dieser Aktion wollen die Verantwortlichen dem Bewegungsmangel bei Kindern vorbeugen und ihnen zeigen, dass man auch am Sport Spaß haben kann.Der TSV Bischofsheim wirbt an diesem Tag dafür, wieder den Einstieg in den Sport und die Bewegung zu finden. Alle Abteilungsleiter des TSV Bischofsheim stehen den Gästen an diesem Tag für Fragen, Anregungen und Kritik zur Verfügung.In der Schulturnhalle und in der Helmut-Becker-Halle finden Programme statt, in dem der TSV Bischofsheim sein breit gefächertes Angebot vorstellt. Von 14.15 bis 14.45 Uhr gibt es Flexibar mit Sylvia, von 15 Uhr bis 15.30 Uhr heißt es "Tanz dich fit" mit Kathrin, von 15.45 Uhr bis 16.15 Uhr geht es um das Thema "Aktiv mit Arthrose" mit Franziska und von 16.30 Uhr bis 17 Uhr gibt es "Hitt" mit Dieter - dafür müssen die Teilnehmer mindestens 16 Jahre alt sein. Von 17.15 Uhr bis 17.45 Uhr werden Step-Aerobic sowie Faszien-Yoga mit Sylvia veranstaltet.In der Schulturnhalle der Kreuzbergschule veranstalten die einzelnen Abteilungen des TSV Bischofsheim ebenfalls ein abwechslungsreiches Programm: Von 14 bis 15.30 Uhr gibt es einen Parcours für Kids, bei der jeder Teilnehmer eine Urkunde und ein kleines Geschenk erhält. Von 15.30 bis 16.30 Uhr gibt es parallel Trampolin und Eltern-Kind-Turnen, von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr wiederum parallel Geräteturnen und Rhönrad.Der Kraftraum des TSV Bischofsheim ist von 14 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet, und erfahrene Übungsleiter stehen mit Rat und Tat zur Seite. In der Zeit von 15.30 Uhr bis 16 Uhr und von 17 Uhr bis 17.30 Uhr ist der Kraftraum Frauen reserviert.Zu allen Veranstaltungen können Groß und Klein, TSV-Mitglieder und Nichtmitglieder kommen und ihr sportliches Können spielerisch unter Beweis stellen. In beiden Hallen besteht Turnschuhpflicht.Um sich vom sportlichen Angebot zu erholen oder die Pausen sinnvoll nutzen zu können, ist im Foyer der Schulturnhalle eine Kaffeebar aufgebaut.Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung gibt es im Internet unter www.tsv-bischofsheim.de oder beim Vorsitzenden des TSV Bischofsheim, Gunnar Schatz, Tel.: 09772/931 504.