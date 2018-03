Bewegung ist das A und O

Wie eine kleine Massage



"Rückenfit an der frischen Luft" lautete das Motto des "Tages der Rückengesundheit", der mit zahlreichen Aktionen in ganz Deutschland begangen wurde. Natürlich waren auch die Heiligenfeld Kliniken mit einer großen Aktion vertreten. Es informierten Mitarbeiter der Heiligenfeld Kliniken auf dem Marktplatz in Bad Kissingen die Passanten über das neue Behandlungsangebot der multimodalen Schmerztherapie an der Luitpoldklinik Heiligenfeld.Am Nachmittag stand dann ein angeleitetes Bewegungstraining mit Sportlehrerin Sabine Artelt von der Luitpoldklinik Heiligenfeld auf dem Programm. Sie wurde von Veronika Antetter am Klavier begleitet. Jeder konnte sich schnell davon überzeugen, dass frische Luft Körper und Geist belebt. Trotz des bedeckten Himmels sorgten die Übungen schnell für beste Laune.Rückenschmerzen zählen auch im 21. Jahrhundert zu den größten Volkskrankheiten. Unabhängig von Alter, Bevölkerungsschicht oder Berufsgruppe - Rückenschmerzen können jeden treffen. Einer aktuellen Umfrage der Aktion "Gesunder Rücken" zufolge geben 70 Prozent der 1000 Befragten an, mindestens einmal im Monat unter Rückenschmerzen zu leiden. Rund zwei Drittel fühlen sich durch ihre Schmerzen in der Lebensqualität eingeschränkt.Auch wenn die Ursachen für die Beschwerden meist harmlos sind, sollten Rückenschmerzen behandelt werden. Wichtigster Baustein dabei ist ausreichend Bewegung. Werden Muskeln und Gelenke bewegt, wirkt das wie eine kleine Massage. Verspannungen werden gelockert, die Durchblutung wird angeregt und die Schmerzen lassen nach.Eine Schonhaltung, also das Vermeiden von Bewegungen, kann die Schmerzen noch verstärken. Besonders förderlich ist dabei Bewegung an der frischen Luft, wie bei der Aktion der Heiligenfeld Kliniken: Der Stoffwechsel wird angeregt, der Blutdruck sinkt langfristig, die Produktion des Schlafhormons Melatonin wird reguliert und die Bildung von Glückshormonen gefördert. Weitere Informationen im Internet unter www.heiligenfeld.de