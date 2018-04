Bewaldete Hügel und Schloss Fasanerie

Der Rhönklub-Zweigverein Bad Brückenau unternimmt am Sonntag, 8. April, eine Wanderung vom Jagdschloss Fasanerie über Sulzfeld nach Bauersbach. Nach einer Einkehr führt der Weg entlang bewaldeter Hügel zur Burgruine Henneberg und zurück zum Ausgangspunkt. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Busbahnhof in der Stadt, es werden Fahrgemeinschaften gebildet. sek